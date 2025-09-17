Scossone politico a Montefranco. Il consigliere comunale Luciano Francucci, eletto nelle file della maggioranza alle ultime elezioni amministrative, ha annunciato la sua decisione di uscire dal gruppo consiliare e di costituire il ‘gruppo misto’. Lo ha reso noto lo stesso Francucci attraverso un video pubblicato su Facebook, in cui spiega le ragioni della scelta, parlando di un «progetto politico che non si è mai concretizzato» e di «mancanza di fiducia e trasparenza» nell’attuale amministrazione.

Francucci respinge l’ipotesi di una decisione legata a motivazioni personali o di incarichi non ricevuti, ribadendo invece che «non c’è posto per ripicche o risentimenti, ma solo la volontà di mettersi in gioco per il bene del paese e della comunità». Al centro delle sue critiche ci sono «l’assenza di una progettualità seria per Montefranco, la carenza di iniziative sportive, culturali e sociali e soprattutto la mancanza di dialogo con i cittadini. Il sindaco dovrebbe essere reperibile e pronto ad ascoltare – afferma – ma oggi i cittadini ricevono solo silenzio».

Il consigliere sottolinea come, in un piccolo comune, l’ascolto reciproco e la partecipazione attiva siano fondamentali: «I cittadini vengono esclusi puntualmente da ogni decisione, anche quelle che riguardano il volto del paese». Una posizione che lo ha portato a prendere le distanze dalla maggioranza: «Per me la politica è presenza, è ascolto, è dialogo. Restare non è più possibile». Francucci ha infine assicurato che continuerà a operare in consiglio comunale con spirito costruttivo e senza interessi personali: «Ogni mia decisione sarà guidata solo dal bene della comunità».

IL VIDEO