Montefranco: resta ai domiciliari il 36enne arrestato per stalking

Conferma della misura dei domiciliari per il 36enne di Montefranco (Terni) arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Arrone – titolari dell’indagine coordinata dalla procura di Terni – e Ferentillo per atti persecutori, minacce, violenza privata e danneggiamento ai danni dell’ex compagna 34enne di origini straniere, anche lei residente a Montefranco. A QUESTO LINK LA VICENDA. Il 36enne, nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è tenuto martedì di fronte al gip di Terni Barbara Di Giovannantonio, si è avvalso della facoltà di non rispondere e lo stesso giudice ha poi confermato la misura applicata in prima battuta. A difendere il 36enne ci sono gli avvocati Lorenzo Capponi e Mattia Contessa: «Andremo al tribunale del Riesame – afferma l’avvocato Capponi – per chiedere una misura meno afflittiva rispetto agli arresti domiciliari, siamo convinti delle nostre ragioni sia sul piano cautelare che, e avremo modo di spiegare la questione nei modi e tempi dovuti, nel merito».

