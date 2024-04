Montefranco: insegue l’ex e il suo compagno e gli spacca l’auto. In arresto uomo del posto

Un 36enne di nazionalità italiana, residente nella zona di Montefranco, è stato arrestato dai carabinieri dei comandi stazione di Arrone e Ferentillo a seguito di ordinanza emessa dal gip di Terni per atti persecutori, minacce, violenza privata e danneggiamento. La misura applicata è quella dei domiciliari. «Nel corso dell’attività investigativa scaturita dalla denuncia presentata da una 34enne di origini straniere – riporta una nota dei carabinieri del comando provinciale di Terni – è emerso uno scenario di vita divenuto per lei ormai insostenibile a seguito del comportamento persecutorio del suo ex fidanzato. In particolare la donna (anche rei residente nella zona di Montefranco, ndR) ha raccontato che da alcuni mesi il 36enne la tormentava con innumerevoli telefonate ed appostamenti nei pressi di casa, inducendola in un perenne stato di paura, sudditanza e timore per la propria incolumità, fino all’ultimo episodio verificatosi la sera di Pasqua, quando l’uomo, alla guida della propria autovettura, dopo aver incrociato l’ex a bordo del veicolo del suo nuovo compagno nei pressi di Montefranco, aveva repentinamente invertito la direzione di marcia, inseguendo la coppia e costringendola a fermarsi poco più avanti. Qui, una volta sceso dal mezzo ed armato di una mazza di legno, aveva colpito ripetutamente l’utilitaria della coppia, danneggiandone la carrozzeria e frantumandone i vetri. Dopo che il giovane alla guida era riuscito a ripartire, il 36enne li aveva nuovamente inseguiti e, dopo averli tamponati, aveva preso a pugni i vetri dell’auto rimasti intatti e spinto a terra la donna che stava cercando di contattare con il proprio cellulare le forze dell’ordine, strappandole il telefono di mano e buttandolo a terra, desistendo dal suo intento violento solo per l’intervento tempestivo di alcuni passanti, per poi allontanarsi repentinamente prima dell’arrivo delle pattuglie dell’Arma». Le indagini condotte dai carabinieri del comando stazione di Arrone con il coordinamento della procura di Terni, hanno portato all’attivazione del protocollo del ‘codice rosso’ e «hanno permesso di delineare in tempi rapidissimi la vicenda, anche grazie alle informazioni fornite dalla parte offesa e alle concordanti risultanze investigative emerse». L’arresto per l’uomo è scattato nella giornata di giovedì 4 aprile.

