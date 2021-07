Montegabbione, incendio complesso: lavoro senza sosta

Vanno avanti dal primo pomeriggio di venerdì le complesse operazioni di spegnimento di un incendio in un canalone in località Brusciano, nei boschi di Montegabbione (Terni). Sul posto, sin da subito, sono intervenuti i vigili del fuoco di Orvieto, l’Agenzia forestale regionale e la Protezione civile. Vista l’estensione e la zona impervia, si è reso necessario anche il supporto aereo del Canadair.

Situazione sotto controllo

Le attività di spegnimento vedono in campo il Dos (Direttore operazioni di spegnimento) dei vigili del fuoco per coordinare l’intervento dei mezzi aerei in quanto la zona è inaccessibile da terra. Alla tarda mattinata di sabato la situazione risulta essere sotto controllo e le squadre di vigili del fuoco, l’Agenzia forestale e Misericordia di Montegabbione sono sul posto a presidio dell’area.