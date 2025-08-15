Nel primo pomeriggio di venerdì, 15 agosto, intorno alle 13.30, la squadra dei vigili del fuoco di Norcia è stata allertata per un incendio boschivo in località Monteleone di Spoleto. Alcuni passanti avevano notato una colonna di fumo provenire dal versante sud-est del monte Sciudri, lanciando l’allarme.

All’arrivo sul posto, i vigili del fuoco hanno dovuto proseguire a piedi a causa dell’impossibilità di raggiungere l’area interessata con mezzi terrestri. Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente impegnative a causa della vegetazione fitta e del terreno impervio, che hanno reso difficile il contenimento delle fiamme.

Dopo oltre quattro ore di intervento, l’incendio è stato domato e l’area completamente bonificata, evitando che il fuoco si propagasse lungo il versante ricco di alberi ad alto fusto. Le operazioni si sono concluse intorno alle 19.