Montoro, ritrovata in buone condizioni la 74enne scomparsa

Aggiornamento ore 13

L’anziana è stata individuata dall’elicottero ‘Drago’ dei vigili del fuoco nei pressi dell’abitato di Montoro e quindi soccorsa dalle squadre a terra: vigili del fuoco, carabinieri e Sasu. Successivamente è stata consegnata alle cure del 118 per il successivo trasporto in ospedale. Le sue condizioni di salute vengono definite buone.

Ricerche in corso dalla mattina di venerdì a Montoro (Narni) per una donna del posto di 74 anni che nel corso della notte, vestita soltanto con il pigiama, si è allontanata dalla propria abitazione, facendo perdere le proprie tracce. A lanciare l’allarme sono stati i familiari dell’anziana. In campo ci sono i carabinieri della Compagnia di Amelia, i vigili del fuoco del comando di Terni, il nucleo cinofilo del 115 proveniente dalla Marche e il Soccorso alpino e speleologico dell’Umbria. Le operazioni si svolgono anche con il supporto dell’elicottero ‘Drago145’ dei vigili del fuoco, alzatosi da Ciampino (Roma).