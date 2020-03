Monumenti illuminati contro i disturbi alimentari

Coronavirus, ma non solo coronavirus. Nonostante l’emergenza, in Italia si sta combattendo anche contro tante altre malattie.

Il lilla contro l’ignoranza

Per questo tutti i comuni del Trasimeno, coordinati dall’associazione ‘Il Bucaneve’, impegnata nella lotta ai disturbi alimentari, hanno scelto di aderire – con un gesto simbolico, ma di grande significato – alla giornata nazionale del fiocchetto lilla illuminando di questo colore i loro monumenti più rappresentativi.

«Non ghettizzare chi ha disturbi»

La foto che vi proponiamo è quella della Torre dei Lambardi – nel comune di Magione – ed è stata divulgata dall’amministrazione comunale: «È importante continuare a parlare di disturbi alimentari, del perché insorgono, di come si manifestano e di come si curano. È fondamentale per eliminare stereotipi e abbattere i pregiudizi sociali che troppo spesso ancora avvolgono questo genere di problematiche. Ma è soprattutto essenziale per avere la consapevolezza che dalla malattia si può guarire, grazie ad una diagnosi precoce ed un intervento tempestivo affidato a medici specialisti».