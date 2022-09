Morso alla mano da un labrador: sanzionato il padrone

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi sono intervenuti in via dell’Asilo a Palazzo di Assisi dove era stata segnalata la presenza di alcuni cani che si aggiravano liberi, uno dei quali aveva appena morso un ragazzo. Giunti sul posto, i poliziotti hanno preso contatti con il richiedente che ha riferito che il figlio della compagna, mentre era intento a portare a spasso il proprio cagnolino – un piccolo volpino -, era stato assalito da altri cani che, usciti da un cortile, l’avevano circondato. Il giovane ha raccontato che, mentre cercava di proteggere il suo cane, era stato morso alla mano da un labrador. A quel punto dall’abitazione vicina erano uscite diverse persone che erano riuscite a contenere gli animali e a farli rientrare in casa. I poliziotti, dopo aver individuato il proprietario del labrador, lo hanno invitato a prestare più attenzione alla custodia dei cani e gli hanno contestato la violazione dell’articolo 672 del codice penale che prevede una sanzione fino a 258 euro per l’omessa custodia e il mal governo degli animali.

