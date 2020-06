Morta a Pisa donna ustionata in casa

Non ce l’ha fatta la donna di 65 anni che due mesi fa era stata investita dalle fiamme mentre tentava di accendere la stufa con l’alcol, nella sua abitazione di Piegaro, zona Trasimeno. L’incidente era accaduto lo scorso 11 aprile. È morta nella serata di martedì 9 giugno al centro grandi ustionati dell’ospedale di Pisa. Ne dà notizia La Nazione. A seguito dell’incidente domestico, la donna aveva riportato ustioni su oltre il 50% del corpo e le sue condizioni erano apparse subito estremamente gravi. In questi due mesi ha provato a lottare con tutte le proprie forze ma il quadro si è rivelato purtroppo compromesso. Prima di lei era venuto a mancare il marito, ricoverato a Perugia per problemi di salute: un destino amaro, quello che ha impedito ai due di potersi salutare per l’ultima volta.

