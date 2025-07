L’ex calciatore Celeste Pin è morto martedì all’età di 64 anni. Secondo quanto riportato dai media nazionali Pin, originario della provincia di Treviso, si è tolto la vita nella sua abitazione di Firenze. Con la maglia del Perugia aveva esordito fra i professionisti – era il 1979 -, militando nei grifoni fino al 1982 (due campionati di serie A e uno di serie B) per un totale di 70 presenze e un gol. Il meglio di sé, il difensore veneto lo ha espresso con la Fiorentina e il Verona, per poi chiudere la carriera nella stagione 1995/1996 nel Siena. Successivamente ha operato, soprattutto in ambito Toscana, come figura dirigenziale di diverse società calcistiche.