Un 31enne di origini straniere, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri di Orvieto per atti osceni in luogo pubblico, aggravati dalla presenza di minorenni. Nella notte fra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, in centro storico, l’uomo – evidentemente ubriaco – si è avvicinato ad un gruppo di giovani, fra cui alcuni minorenni, e con la scusa di mostrare loro chi avesse davvero gli ‘attributi’, si è calato pantaloni e mutande. Immediata la segnalazione al 112 da parte del gruppetto di ragazzi e la pattuglia dell’Arma, una volta sul posto, ha individuato il soggetto, lo ha identificato e quindi denunciato e sanzionato per lo stato di ubriachezza.