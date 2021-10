Mostre, scuola e biblioteca: le novità dell’Istess a Terni

Inizia una nuova ‘stagione’ per l’Istess di Terni che, dopo aver rinnovato il gruppo dirigente, si presenta alla città. Il gruppo è composto dal consiglio direttivo, i responsabili dei gruppi di progetto e lo staff organizzativo. Il consiglio direttivo è stato eletto dall’assemblea dei soci il 17 giugno, insieme al nuovo direttore Arnaldo Casali, succeduto a Stefania Parisi che ha guidato l’associazione per 22 anni. Nelle settimane successive al suo insediamento, il nuovo direttore ha provveduto alle nomine dei responsabili dei gruppi di progetto e dello staff organizzativo, a cui è affidata la gestione di tutte le molteplici attività dell’Istituto, fondato nel 1975 come scuola di teologia dal vescovo Santo Quadri.

La squadra

Nel gruppo troviamo il direttore Arnaldo Casali, il direttore della scuola di teologia don Giorgio Brodoloni, i nuovi responsabili dei gruppi di progetto, ma anche collaboratori dell’associazione come Federico Fioravanti, direttore del Festival del Medioevo e l’attore, regista e musicista David Riondino. C’è poi il direttore artistico del ‘Terni film festival’ Riccardo Leonelli, il direttore artistico di Istess musica Marialuna Cipolla e la responsabile del cenacolo delle arti Alessia Minicucci.

I settori di attività

Ci sono nuovi loghi con cui l’Istess firmerà da oggi tutte le sue attività: libri, storia, filosofia, teologia, arte, musica, teatro, cinema e media. Ogni settore corrisponde ad uno dei gruppi di progetto attraverso cui l’Istess promuove le sue attività sin dalla sua rifondazione, come centro culturale, operata nel 1984 dal vescovo Franco Gualdrini e la prima direttrice Amabilia Diotallevi. Ai gruppi di progetto si aggiungono i progetti speciali e le altre attività portate avanti dall’Istituto: la gestione del cenacolo San Marco, a disposizione di tutta la cittadinanza per l’organizzazione di mostre ed eventi culturali, la biblioteca diocesana ‘Giunio Tinarelli’, le pubblicazioni di libri, le produzioni video, la rivista multimediale ‘Adesso’, la scuola diocesana di teologia e pastorale e il ‘Terni film festival’.

La scuola diocesana di teologia e la biblioteca diocesana ‘Giunio Tinarelli’

«Le lezioni dell’anno accademico 2021-2022 della scuola diocesana di teologia e pastorale – spiega don Giorgio Brodoloni – sono iniziate il 4 ottobre, ma l’anno accademico verrà inaugurato ufficialmente lunedì 11 ottobre alle 17 con la Lectio Magistralis di Lilia Sebastiani sul tema Autorità, ministerialità e profezia delle donne nel Nuovo Testamento». Inoltre, dopo una lunga chiusura riapre al pubblico la biblioteca diocesana ‘Giunio Tinarelli’, della quale l’Istess ha assunto la gestione nell’ottobre 2021, subentrando al centro animatori vocazionali. La mostra sarà aperta al pubblico per la consultazione e per il prestito a partire dal 26 ottobre. Come la scuola di teologia, anche la biblioteca era nata all’interno dell’Istess oltre quarant’anni fa, per poi diventare autonoma per diversi decenni e tornare oggi alle origini.

Le mostre

La stagione delle mostre d’arte al cenacolo San Marco 2021-2022 sarà aperta venerdì 8 ottobre dalla mostra fotografica di Enrico Valentini, che raccoglie gli scatti del grande fotoreporter ternano realizzati in oltre 60 anni di attività giornalistica. Da Brigitte Bardot a Ezra Pound, i protagonisti del novecento scorrono di fronte all’obiettivo Valentini. La mostra, curata da Stefania Parisi resterà aperta fino al 16 ottobre. Ad aprire gli eventi legati alla diciassettesima edizione del ‘Terni film festival’, infine, sarà la mostra ‘Vale un Perù’, curata da Massimo Picchiami e inserita all’interno del focus che la prossima edizione di Popoli e Religioni dedicherà all’America Latina. La mostra sarà inaugurata il 22 ottobre e resterà aperta fino al 5 novembre, vigilia dell’inizio del festival.