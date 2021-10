La nostra storia nelle 220 mila foto dell’archivio Valentini

Condividi questo articolo su

















di Fra.Tor.

C’è la storia di più di mezzo secolo nelle 220 mila foto che compongono l’archivio di Enrico Valentini. Negli scatti del fotografo e fotoreporter, nato in Francia nel 1937 e cresciuto a Terni, c’è la storia di Terni, dell’Umbria, del Lazio, e di quello che è sempre stato per lui un avvenimento importante: il Festival dei Due Mondi a Spoleto. Una piccola parte di questi scatti sono raccolti nella mostra ‘Riflessi di storia – 60 anni negli scatti di Enrico Valentini’, al cenacolo San Marco di Terni, dall’8 al 16 ottobre 2021.

La mostra ‘Riflessi di storia – 60 anni negli scatti di Enrico Valentini

«Ho dovuto fare una lunga ricerca – racconta Valentini – in un archivio di 60 anni di attività foto-giornalistica. Ho voluto mettere in visione foto che non avevano troppo rapporto tra loro, ma che avessero delle particolarità. Ed è venuta fuori una mostra in una forma diversa, con foto ‘nude’, senza cornici. Tra le foto alle quali sono più legato c’è sicuramente quella scattata a Spoleto a Brigitte Bardot, nel 1967. Un’emozione unica. Sono orgoglioso di essere riuscito nella mia vita a fare tutto da solo, ho conosciuto i più grandi personaggi senza farmi mai indirizzare da nessuno, senza mai chiudere aiuto o scorciatoie a nessuno. Ho un archivio pieno di storia che spero di portare in mostra ancora».