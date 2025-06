Finalmente soddisfazioni, dopo qualche boccone amaro, per il giovane centauro ternano Luca Agostinelli. Sono arrivate in occasione della terza tappa della prestigiosa Red Bull Rookies Cup, sul circuito spagnolo di Aragon. In gara uno, grazie a una moto regolata come un violino, Agostinelli è riuscito a recuperare dal 12° posto fino ad entrare nel gruppo di testa. Con una serie di giri veloci si è guadagnato un 8° posto finale a un solo secondo dal vincitore, dimostrando carattere e ritmo da leader.

Stesso copione nella gara di domenica mattina: partito 17°, il giovane centauro della AC Raging Team ha messo in scena un’altra bella rimonta chiudendo 11°, ma – ancora una volta – nel gruppetto dei migliori, a circa un secondo dal primo classificato. Di fatto ha sempre lottato con i top, anche a livello di tempi.

Grande l’entusiasmo per Luca Agostinelli e i suoi cari che, visibilmente commossi ad Aragon, lo seguono e sostengono costantemente. Da tutti loro giunge un grande ‘grazie’ agli sponsor che lo supportano sempre. Il prossimo appuntamento con la Red Bull Rookies Cup, per Agostinelli, è quello del Mugello. E chissà che non giungano altre gioie.