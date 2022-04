MotoAmerica, Petrux rompe il motore: «Imbarazzante ciò che è successo in gara 2»

Danilo Petrucci non aveva mai corso al Road Atlanta di Braselton, in Georgia, con tutte le difficoltà del caso. Ma questo fattore non ha fermato la sua striscia vincente nel MotoAmerica: il 31enne ternano del Hsbk Racing Ducati New York cala il tris e, dopo la doppietta al debutto di Austin, conquista gara 1 sul circuito di Braselton. Out Gagne e Petersen, l’unico a tenergli testa è il solito Mathew Scholtz. Domenica invece la storia è andata diversamente a causa della rottura del motoro: il 9 nel post gara è scatenato per ciò che è accaduto. Eloquente il suo tweet. Prossima tappa prevista tra il 20 ed il 22 maggio al Virginia international raceway di Alton.

Imbarazzante quello che è successo oggi. In 25 anni di gare non ho mai visto che si interrompano perché il circuito non ha la corrente. A forza di stare fermi con i motori accesi sulle varie griglie di partenza l’acqua del motore ha bollito e abbiamo rotto il motore. — Danilo Petrucci (@Petrux9) April 24, 2022

Sfida con Scholtz vinta sabato



L’avversario più pericoloso sabato è stato il campione in carica Jacob Gagne ed è lui a guidare la corsa fino a 14 giri dalla conclusione, quando il pilota statunitense esce di scena – errore suo e scivolata – lasciando il primo posto al 9 della Ducati. Buoni ritmi anche per la Yamaha di Cameron Petersen ma, anche lui, è costretto al forfait a metà gara lasciando spazio al confronto tra Petrux e Scholtz: il sudafricano a nove tornate dalla bandiera a scacchi è staccato di un secondo e sei decimi. Lontanissimi tutti gli altri. A questo punto il ternano accelera a bordo della Ducati V4 R e il gap con l’avversario aumenta di qualche decimo. Nelle battute finali il centauro 29enne si rifà sotto grazie in particolar modo alla miglior performance nel settore iniziale ed a tre giri dal finale è ad appena mezzo secondo dal ducatista. Ultimi giri ed è Petrucci ad esultare con un vantaggio di 1.468 secondi. Sul podio anche Jake Lewis con un distacco di quasi mezzo minuto.

Vince Gagne in gara 2

Domenica nella serata italiana la gara inizia con diversi minuti di ritardo per via di un problema di corrente ed il messaggio di Petrucci è più che indicativo in merito. Fatto sta che il ternano rompe il motore ed è subito out: alla fine a trionfare è Gagne con quattordici secondi di vantaggio su Petersen e ventiquattro su Kyle Wyman. Fuori anche Scholtz, immediato inseguitore del 9 (resta a 75 punti) in classifica generale.