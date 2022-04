MotoAmerica, Petrucci cala il tris: trionfo in gara 1 al Road Atlanta

Danilo Petrucci non aveva mai corso al Road Atlanta di Braselton, in Georgia, con tutte le difficoltà del caso. Ma questo fattore non ha fermato la sua striscia vincente nel MotoAmerica: il 31enne ternano del Hsbk Racing Ducati New York cala il tris e, dopo la doppietta al debutto di Austin, conquista gara 1 sul circuito di Braselton. Out Gagne e Petersen, l’unico a tenergli testa è il solito Mathew Scholtz. Domenica si replica.

Sfida con Scholtz

L’avversario più pericoloso di giornata è il campione in carica Jacob Gagne ed è lui a guidare la corsa fino a 14 giri dalla conclusione, quando il pilota statunitense esce di scena – errore suo e scivolata – lasciando il primo posto al 9 della Ducati. Buoni ritmi anche per la Yamaha di Cameron Petersen ma, anche lui, è costretto al forfait a metà gara lasciando spazio al confronto tra Petrux e Scholtz: il sudafricano a nove tornate dalla bandiera a scacchi è staccato di un secondo e sei decimi. Lontanissimi tutti gli altri. A questo punto il ternano accelera a bordo della Ducati V4 R e il gap con l’avversario aumenta di qualche decimo. Nelle battute finali il centauro 29enne si rifà sotto grazie in particolar modo alla miglior performance nel settore iniziale ed a tre giri dal finale è ad appena mezzo secondo dal ducatista. Ultimi giri ed è Petrucci ad esultare con un vantaggio di 1.468 secondi. Sul podio anche Jake Lewis con un distacco di quasi mezzo minuto.