Niente ingresso in Q2 anche in Spagna per Danilo Petrucci. Il pilota ternano sul circuito di Jerez de la Frontera, tappa spagnola del mondiale MotoGp, non è andato oltre il 19° tempo nelle qualifiche del sabato: scatterà dalla settima fila in compagnia di Álex Márquez e Lecuona, alle spalle di Rossi e Marini. Il 9 aveva concluso le prime tre sessioni di prove libere con il 21° tempo in 1’37.934, ad un secondo da Nakagami. Avanti Morbidelli e Binder.

Condividi questo articolo su