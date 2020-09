Niente top ten in qualifica per Danilo Petrucci sul circuito di Misano Adriatico. Al ‘Marco Simoncelli’ il 29enne pilota ternano della Ducati non va oltre la 15° piazza e domenica pomeriggio partirà dalla 5° fila accanto a Binder e Rabat: deludente performance per lui dopo il buon 7° posto con il quale aveva concluso la giornata di venerdì. Pol Espargaró e Oliveira hanno terminato la Q1 in vetta ottenendo il passaggio nella decisiva Q2.

