MotoGp, ancora crisi Petrucci: 10° a fatica sul circuito di Misano

Meglio della scorsa settimana, sicuro. Tuttavia non si può certo dire che la gara di Danilo Petrucci sul circuito di Misano Adriatico – gran premio dell’Emilia Romagna e della riviera di Rimini – sia stata entusiasmante: il ternano della Ducati chiude al 10° posto grazie per lo più alle numerose cadute degli avversari. Trionfo di Maverick Viñales su Joan Mir e Fabio Quartararo. Nel prossimo weekend si ripartirà dalla Catalogna, al Montmeló.

PETRUCCI E LA DELUSIONE PER IL MOMENTO NEGATIVO

Sequenza di cadute, Petrucci 6°

I primi chilometri sono favorevoli al ducatista umbro. Cadono Morbidelli, Rossi e Binder: Petrucci si ritrova al 6° posto e pronto a battagliare per la top five. Lo sviluppo invece sarà del tutto diverso. Nelle posizioni di vertice ci sono Bagnaia e Viñales.

La crisi e la top ten



L’illusione di poter ottenere il miglior risultato stagionale si spegne subito. In poche tornate il 9 della Ducati viene superato da Mir, Lecuona, Álex Márquez, Oliveira e Nakagami: il ternano si ritrova così 11°, fuori dalla top ten e molto staccato dal pilota giapponese. Poi a sette giri dal termine arriva l’errore di Bagnaia – scivola in curva – e Petrucci rientra nei dieci: ci rimarrà fino alla fine nonostante il sorpasso di Morbidelli nei suoi confronti perché va giù anche Lecuona. Male anche il compagno di team Andrea Dovizioso, 8°. Con i sei punti ottenuti il ternano sale a quota 31 in classifica generale.