Amarezza Petrux: «Più lento di quando ho debuttato in MotoGp»

Abbattuto e deluso. Non l’ultimo anno da ‘ducatista’ ufficiale che si attendeva: è un Danilo Petrucci giù di corda quello che commenta il suo momento nel mondiale MotoGp. Lo fa con la massima onestà, a partire da quando dice che il Gp di San Marino della scorsa settimana è stato «il peggiore da quando sono in Ducati».

PETRUCCI FUORI DALLA ZONA PUNTI A MISANO

«Più lento di quando ho debuttato in MotoGp»

Il 7° posto conquistato in Austria è il miglior risultato di stagione per il 29enne ternano, 15° in graduatoria con appena 25 punti all’attivo: «Sto cercando di ritrovare – le parole riportate da La Gazzetta dello sport – il mio feeling, ma è difficile e nemmeno nei test di martedì ho trovato una soluzione. Non riesco a fermare la moto, non mi escono bei tempi e non so adattare il mio stile. Mi aspettavo di essere più veloce del 2019, invece sono più lento di quando ho debuttato in MotoGp. Se proviamo a spingere non abbiamo supporto dalla gomma posteriore, ma non è colpa delle gomme, il punto è come le usiamo noi». Ultimi mesi da dimenticare in attesa del passaggio alla Ktm.

2 GIUGNO 2019, IL TRIONFO AL MUGELLO

L’analisi

Dal trionfo al Mugello nel 2019 Petrucci è in costante declino: «Per me è imbarazzante spiegare lo stesso problema ogni volta, è facile sentirsi dire di pensare solo a divertirsi, ma se non hai la moto in mano, non ce la fai. Il pilota Ducati – sottolinea – con l’assetto più simile al mio è Bagnaia ed è preoccupante perché lui nell’ultima gara mi ha dato 18 secondi: ho provato anch’io quell’assetto, ma con me non ha funzionato. Nel 2019 se facevo una brutta gara arrivavo 8°, adesso sarebbe un grande risultato: bisogna trovare la mossa adatta a me e avere fiducia, però non è facile». Domenica per lui nuova opportunità di riscatto sul circuito romagnolo.