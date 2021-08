MotoGp, Ktm congeda Petrucci: c’è Fernández «Grazie, Danilo»

L’ufficialità era attesa nel weekend e ora è arrivata. La Ktm annuncia la promozione in MotoGp – team Tech3 – del giovane spagnolo Raúl Fernández: sarà lui ad affiancare Remy Gardner nell’annata 2022. Per Danilo Petrucci, al netto della possibile proposta per il ruolo di collaudatore, ultimi mesi con la casa austriaca e poi nuova avventura altrove.

Via Lecuona e Petrucci

Hervé Poncharal, patron del team Tech3, congeda il pilota ternano: «Finalmente possiamo annunciare il roster per il 2022, contenti di dare il benvenuto a Raúl Fernández. Lui e Gardner sono due dei migliori talenti della Moto2. Abbiamo ancora mezza stagione Iker e Danilo: li voglio ringraziare per la loro infinita attitudine costruttiva. Speriamo di dargli ciò che si aspettano per il finale di anno. Gli auguriamo la miglior fortuna per il futuro. Prendere una decisione del genere è sempre doloroso, è la parte difficile del nostro lavoro».