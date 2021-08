MotoGp, Petrucci: «Ktm? Ci parlerò». E apre alla Superbike

Tutti in attesa delle ufficializzazioni della Ktm. Per Danilo Petrucci molto difficilmente l’avventura con la casa austriaca proseguirà: il 30enne ternano ne ha parlato aprendo alla possibilità di approdare in Superbike.

Aria di addio

In ascesa per il 2022 c’è Raúl Fernández per il team Tech3. Ormai da settimane il ternano è dato in uscita, con il rischio concreto di rimanere senza MotoGp nel prossimo anno: «Il lavoro del mio manager è quello di fare la mia volontà, che è quella di correre ancora. Non c’è stata alcuna comunicazione – ha spiegato il ternano – con Ktm durante questo periodo di pausa, quindi non so quale sia la loro idea. Prima mi piacerebbe parlare con loro, anche per confrontarsi su quello che non è andato e che si potrebbe migliorare – riporta motorsport.com – da qui in avanti se ci fosse la possibilità, e poi prendere una decisione. Loro mi hanno dato fiducia l’anno scorso e nessuna delle due parti si aspettava di fare così fatica quest’anno. Per rispetto, vorrei prima parlare con loro, poi chiaramente verrebbe presa in considerazione l’idea di correre in Superbike, qualora non ci fosse la possibilità di farlo da altre parti. Non mi aspetto che la settimana prossima mi offrano il rinnovo, ma prima vorrei capire quali sono le volontà della Ktm e poi ci guarderemo intorno».

Il futuro

Poche settimane e il nodo sarà sciolto per il 9: «In questa fase sono io che devo capire cosa voglio fare. A me piace guidare le moto e provare ad andarci più forte possibile. L’ho fatto in MotoGp, ma non è escluso che io lo possa fare in altre categorie, dal campionato regionale di Motocross a salire. L’anno prossimo io vorrei correre, poi vediamo in che categoria», ha concluso.