MotoGp, niente punti Petrucci a Doha: 19°

Dovrà attendere Danilo Petrucci per i primi punti nella nuova avventura a bordo della Rc16 della Ktm. Sul circuito internazionale di Doha, in Qatar, il pilota ternano parte dalle retrovie e finisce ancora più dietro: alla fine è 19° dopo essere scattato sulla griglia di partenza dalla 17° piazza. Il 9 non è mai stato in grado di risalire verso la top 15 e, anzi, ha perso ulteriori posizioni con il trascorrere della gara. Dietro a lui il solo Savarese. Trionfo di Quartararo su Zarco e Martín. Tra due settimana prima gara europea a Portimão, in Portogallo.

Condividi questo articolo su