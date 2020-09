Top ten Danilo Petrucci al Montmeló: 8° posto

Rientro in top ten – non scontata visto il periodo complicato – per Danilo Petrucci sul circuito del Montmeló, in Catalogna. Il ternano della Ducati perde posizioni nei chilometri finali e chiude all’8° posto nella gara vinta da Fabio Quartararo su Joan Mir. L’11 ottobre si riprenderà a Le Mans, in Francia.

Battaglia con Pol Espargaró

Zarco e Dovizioso vanno subito – il francese scivola per evitare il ternano e compromette anche la gara del ducatista – fuori, Petrucci guadagna una posizione e per diversi giri è 8°. Poi sorpassi e controsorpassi nella sfida con Pol Espargaró per il 7° posto: il 9 riesce a mettersi alle spalle il pilota spagnolo (andrà a terra), mentre davanti sono Quartararo, Morbidelli e Rossi a giocarsi il successo;

Bagnaia e Nakagami davanti

A nove tornate dal termine è Valentino Rossi a cadere, tuttavia Petrucci non guadagna posizioni perché nel contempo viene superato da Bagnaia. La situazione peggiora nei giri conclusivi: anche Nakagami riesce a metterlo dietro relegando il 29enne ternano all’8° posto, a poco più di sei secondi dal vincitore. Non cambierà nulla fino alla bandiera a scacchi. Con gli 8 punti odierni Petrux sale a quota 39 in classifica, ancora ben lontano dalla top ten generale.