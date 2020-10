MotoGp, top ten (10°) Petrux in rimonta. Dovizioso dietro (13°)

La moto non permette granché e per Danilo Petrucci, considerando le difficoltà in casa Ducati, il risultato può essere quantomeno soddisfacente. Il ternano ottiene in extremis il 10° posto al Motorland Aragón nella seconda gara consecutiva sul circuito spagnolo: il sorpasso finale su Cal Crutchlow gli consente di conquistare la top ten a differenza del compagno di team, Andrea Dovizioso, soltanto 13° e sempre più lontano dal vertice della graduatoria. Trionfo tricolore con Franco Morbidelli su Álex Rins e Joan Mir. Da segnalare le cadute in avvio di Binder, Miller e Nakagami, mentre a metà è scivolato Álex Márquez. Il 9 ducatista sale così a quota 71 punti in classifica. Prossimo appuntamento l’8 novembre a Valencia.

