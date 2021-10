MotoGp, Petrux torna dagli States senza punti

Weekend statunitense decisamente negativo per Danilo Petrucci in MotoGp. Il ternano del team Tech3, agli ultimi gran premi con la Ktm, non è andato oltre il 18° posto sul circuito delle Americhe ad Austin, in Texas: zero punti e punti in graduatoria generale che restano 37, uno in meno del compagno di squadra Iker Lecuona (16°). Trionfo di Marc Márquez su Fabio Quartararo, con il francese sempre più vicino al titolo mondiale. Tra tre settimane si torna in Italia per la gara bis sul circuito Marco Simoncelli, a Misano Adriatico.

