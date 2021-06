MotoGp, Sachsenring da incubo per Petrucci: subito out

Sabato pomeriggio il problema con Enea Bastianini durante la Q1, poi in gara con Álex Márquez. Risultato? Scivolata a 26 giri dalla bandiera a scacchi e Sachsenring da incubo per Danilo Petrucci: il ternano del team Tech3 – Ktm – torna dalla Germania con 0 punti dopo l’immediata caduta sul circuito tedesco. Un peccato perché il 9 era riuscito a recuperare ben sette posizioni rispetto alla 19° piazza di partenza, quindi lo stop quando era 14°. Torna a vincere Marc Márquez, secondo posto per Miguel Oliveira. Domenica prossima si va ad Assen, in Olanda.

Condividi questo articolo su