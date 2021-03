MotoGp, si parte: prima gara in Qatar. Le speranze di Petrucci

È ora di iniziare a fare sul serio. Alle spalle i test ufficiali di inizio marzo, Danilo Petrucci è pronto per il debutto in gara a bordo della Ktm RC16 del team Tech3: nel weeekend sul circuito internazionale di Losail, in Qatar, la prima tappa del mondiale 2021. Per il 30enne ternano è giunto il gran momento di mettersi alla prova con la nuova moto.

I TEST DI INIZIO MARZO

Le sensazioni

Saranno due le gare consecutive in terra asiatica: «Sono molto felice di iniziare. Finalmente comincia la nuova stagione e nei test abbiamo capito che ancora c’è molto da lavorare considerando che è una nuova moto per me. Devo ancora scoprirla di più ma, comunque sia, voglio essere competitivo fin da subito. Di certo non sarà facile. Mi sento pronto e non vedo l’ora di correre con la Ktm». La prima tappa europea è programmata per il 18 aprile in Portogallo sul circuito di Portimão.