MotoGp, top ten Petrucci a Silverstone: il ternano è 10°

Ritorno in top ten – non gli accadeva da fine maggio, al gran premio del Mugello – per Danilo Petrucci sul circuito di Silverstone, in Gran Bretagna. Il pilota ternano della Ktm – per lui è molto probabile una ripartenza dall’off road con la casa austriaca nel 2021 – ha chiuso la gara in terra britannica al 10° posto dopo la qualifica non troppo soddisfacente del sabato: il 9 del team Tech3 ha chiuso alle spalle di Álex Márquez e il campione del mondo in carica Mir, mentre la corsa è stata vinta da Fabio Quartararo davanti a Rins e Aleix Espargaró. Il compagno di team Lecuona ha terminato in 7° piazza. Con i sei punti odierni Petrux sale a quota 36 in graduatoria generale. Il 12 settembre la stagione prevede la sfida al MotorLand Aragón, ad Alcañiz.

Condividi questo articolo su