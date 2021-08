Terni, Danilo Petrucci: «No offerte Sbk». Il 9 verso l’off road

Condividi questo articolo su

















Mirino sulla Dakar. Per Danilo Petrucci il 2022 potrebbe essere lontano non solo dalla MotoGp, ma anche dalla Superbike: è lui stesso giovedì ad aver dato qualche indizio sul possibile sviluppo della carriera. Il 30enne ternano della Ktm è a Silverstone per disputare nel weekend in gran premio in terra britannica.

Si punta sull’off road

Il ternano per ora ha le porte chiuse per restare in pista nel prossimo anno: «Ho parlato con Ktm – le sue parole a GPOne – e stiamo iniziando a ragionare su un futuro nell’off road, anche se al momento non ho nulla di concreto. Correre fuoristrada sarà una cosa bellissima per me, ma in questo momento voglio restare concentrato sulla MotoGp e sul finale di stagione. Dalla Superbike non sono arrivate offerte concrete e almeno Ktm mi ha proposto una cosa che mi piace e quindi è bello restare con loro. Abbiamo avuto sempre un bel rapporto, ci siamo impegnati – ha proseguito – a vicenda e anche se arrivassero offerte da Sbk o da tester in MotoGp, probabilmente darò proprietà a loro per l’off road, scegliendo di andare dove mi porta il cuore e con chi ha scelto di lavorare con me. Non ho alternative valide al momento. Alla mia età posso permettermi due o tre anni per diventare competitivo». Svolta in arrivo per lui.