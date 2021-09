MotoGp, un punto per Petrucci in Spagna

Un solo punto per Danilo Petrucci al Ciudad del Motor de Aragón, in Spagna. Il 30enne ternano del team Tech3 è ormai proiettato verso il futuro nell’off road, ma intanto deve pensare a chiudere nel migliore dei modi una complicata stagione: per lui domenica pomeriggio è arrivato il 15° posto nella gara vinta da un superbo Francesco Bagnaia su Marc Márquez e l’attuale campione del mondo Joan Mir. Il 9 sale così a quota 37 punti in graduatoria e si vede superato dal compagno di team Iker Lecuona, 11° al traguardo. Nel prossimo weekend si torna in Italia per la sfida al ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico.

Condividi questo articolo su