Terni, Petrucci: Dakar e tappe in Mongolia e Kazakistan

Danilo Petrucci e la Dakar con la Ktm, il programma di avvicinamento è già scattato. Per il 30enne ternano ultime gare in MotoGp e poi con la casa austriaca partirà la nuova avventura off-road: il pilota umbro ne ha parlato giovedì pomeriggio a Sky a poche ore dalla prime qualifiche al Ciudad del Motor de Aragón, in Spagna.

Tappe in Asia

Ultime sei gare, poi si cambia. Restano diverse cose da sistemare per il ternano: «Definisco in questo weekend il contratto con Ktm Rally Team. In programma – le sue parole – c’è la Dakar ma anche tappe mondiali in paesi come Kazakistan e Mongolia». Esperienze utile in vista dell’appuntamento principale. Ora tuttavia c’è ancora da pensare alla MotoGp e cercare di chiudere nel migliore dei modi l’annata.