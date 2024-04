Muay Thai: Dodani vince a Roma e ‘vola’ ai campionati italiani

Bella soddisfazione per il Kai Muay Thai di Terni (Dark Angel Team) e per il suo atleta Rafael Dodani che domenica 21 aprile, a Roma, ha centrato una importante vittoria nella gara organizzata dalla lega ETF, contro un avversario di primo livello. Vittoria che gli è valsa l’accesso ai campionati italiani dove Dodani combatterà per la cintura ETF. «Stiamo lavorando – afferma Maurizio Sardonini, maestro di Muay Thaui del team Kai Muay Thai Terni – per portare questa disciplina a livelli importanti anche nella nostra città».

Condividi questo articolo su