Morto ex presidente della Ternana Deodati

L’ex presidente del consiglio di amministrazione della Ternana Angelo Deodati è morto. Nato nel 1935, fu protagonista durante l’annata 2010-2011 – siamo nel pieno dell’era Longarini – quando per pochi mesi fu a capo della società: il suo obiettivo fu raggiungere la serie B ma le cose non andarono bene. Il suo breve trascorso rossoverde fu più che problematico ed a poche ore dal Natale 2010 si dimise dalla carica per guai legati alla gestione societaria ed ai rapporti con la proprietà (ne nascerà un contenziosi legale). Rientrerà in avvio di 2011 ma, anche in questo caso, resterà per poche settimane. Da lì a poco arrivò Francesco Zadotti. Originario di Pisoniano, l’imprenditore avrebbe compiuto 87 anni il prossimo il 15 ottobre e nel suo passato calcistico ci sono anche esperienze con Latina, Frosinone, Ancona, Viterbese, Sambenedettese e Livorno. A lanciare la notizia è stato il portale etrurianews.it.

