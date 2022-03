Muore l’ex presidente della Regione Umbria Francesco Mandarini

L’Umbria piange Francesco Mandarini. Fu presidente della Regione dal 1987 al 1991 e segretario provinciale del Pci di Perugia dal 1975 al 1979. Aveva compiuto 80 anni proprio ieri, lunedì 14 marzo.

Il cordoglio

A ricordarlo è il segretario regionale del Pd, Tommaso Bori: «La sua scomparsa ci addolora profondamente. È stato un uomo di grande spessore, umano e politico. Da segretario provinciale del Pci dal 1975 al 1979 e poi, negli anni della sua presidenza della Regione, dal 1987 al 1991, l’Umbria, ha saputo leggere la realtà con gli occhi di chi credeva profondamente nella giustizia sociale ma anche nella modernità e nel progresso. Con lui se ne va un pezzo di storia della sinistra umbra che ci auguriamo possa continuare a vivere, nel suo nome, attraverso la difesa dei valori democrazia. Per commemorare la sua scomparsa ho chiesto oggi in aula un minuto di silenzio». Cordoglio anche dalla senatrice Fiammetta Modena: «Lo incontravo spesso per via Bontempi e ci scambiavo due opinioni ricordando con piacere i tempi in cui la politica aveva punti di riferimento chiari, opposti, avversari, ma netti. Mi addolora l’idea di non poterlo incontrare più, della dissolvenza di un mondo che ha formato uomini di spessore e ha fatto la storia della nostra Regione. Formulo le mie condoglianze alla famiglia».