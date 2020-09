Muore in campagna e il cane lo ‘veglia’ fino all’arrivo dei soccorsi

Domenica mattina era andata a fare una passeggiata in una zona boschiva tra Piediluco e Labro, al confine fra le province di Terni e Rieti, quando si è imbattuta nel corpo di un uomo ormai senza vita. La donna ha subito chiamato i carabinieri e sul posto è giunta una pattuglia del comando stazione di Piediluco, nonché i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. La vittima è il 73enne E.C., originario del reatino e residente a Piediluco. Dai primi accertamenti dei militari è esclusa l’ipotesi di una morte per cause violente: all’origine ci sarebbe un malore fatale che ha reso inutile qualsiasi soccorso. L’anziano era probabilmente andato a caccia insieme al suo cane e l’animale lo ha ‘vegliato’ fino all’arrivo dei militari e dei soccorritori.

