È tornato a casa, nella frazione perugina di Fratticiola Selvatica, ed ha trovato la propria coinquilina senza vita, probabilmente colta da un malore. Per questo l’uomo – 39enne dell’Inghilterra – ha subito chiamato i soccorsi ed i carabinieri, che si sono portati sul posto con personale della Sezione operativa della Compagnia di Perugia e del comando stazione di Farneto di Colombella.

I militari, durante il sopralluogo nell’abitazione, hanno individuato alcune tracce di droga e la successiva perquisizione domiciliare ha portato alla luce, nella mansarda, una vera e propria coltivazione di marijuana, con tutto il necessario, una decina di piante ed altre già essiccate. Il 39enne, per questo, è stato arrestato e tradotto nel carcere di Capanne in attesa di convalida mentre la salma della donna è stata messa a disposizione della procura di Perugia che ha disposto l’autopsia.