Un viaggio tra arte, storia e territorio. È quello raccontato dal progetto ‘Musica e memoria – Un viaggio tra note e archeologia’, presentato mercoledì mattina nella sede della Fondazione Carit. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra mondi apparentemente lontani – la musica, il restauro e la ricerca archeologica – ma uniti dall’obiettivo comune di valorizzare il sito di Carsulae, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale umbro.
Al centro dell’evento la presentazione di un videoclip inedito, ‘Sailing Away’, diretto da Yuri Napoli e Adriano Natale, che unisce immagini suggestive e la musica della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro. Il video racconta la bellezza e il fascino di Carsulae attraverso le note dell’omonima composizione originale dell’artista, trasformando il sito archeologico in un vero palcoscenico naturale di arte e memoria. Parallelamente, la Fondazione Carit ha presentato anche il restauro di un’anfora contenente i resti di un neonato, rinvenuta nella necropoli dell’antica città romana. Un intervento finanziato dalla Fondazione stessa e realizzato nell’ambito della mostra ‘Amarsi’, in collaborazione con la direzione regionale dei musei dell’Umbria, diretta dal dottor Costantino D’Orazio, e con la curatela della dottoressa Silvia Casciarri, direttrice dell’area archeologica di Carsulae.
IL RESTAURO (.PDF)
«Il progetto, promosso in sinergia con il Museo archeologico nazionale dell’Umbria, diretto dalla dottoressa Tiziana Caponi, testimonia – è stato evidenziato – la volontà della Fondazione Carit di continuare a investire in ricerca, studio e restauro, rafforzando il legame con il territorio e con le istituzioni culturali». Un ruolo importante è svolto anche dall’Associazione per lo studio del territorio, la ricerca e l’archeologia (Astra), concessionaria dello scavo di Carsulae dal 2016, sostenuta negli anni dalla Fondazione per il suo prezioso lavoro scientifico. ‘Musica e memoria – Un viaggio tra note e archeologia’ diventa così un progetto simbolo di sinergia tra arti e saperi, capace di restituire al pubblico una visione nuova e coinvolgente di Carsulae: un luogo in cui il passato dialoga con il presente attraverso le emozioni della musica e la forza della storia.