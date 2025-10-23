Un viaggio tra arte, storia e territorio. È quello raccontato dal progetto ‘Musica e memoria – Un viaggio tra note e archeologia’, presentato mercoledì mattina nella sede della Fondazione Carit. Un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra mondi apparentemente lontani – la musica, il restauro e la ricerca archeologica – ma uniti dall’obiettivo comune di valorizzare il sito di Carsulae, uno dei luoghi simbolo del patrimonio storico e culturale umbro.

Al centro dell’evento la presentazione di un videoclip inedito, ‘Sailing Away’, diretto da Yuri Napoli e Adriano Natale, che unisce immagini suggestive e la musica della pianista di fama internazionale Cristiana Pegoraro. Il video racconta la bellezza e il fascino di Carsulae attraverso le note dell’omonima composizione originale dell’artista, trasformando il sito archeologico in un vero palcoscenico naturale di arte e memoria. Parallelamente, la Fondazione Carit ha presentato anche il restauro di un’anfora contenente i resti di un neonato, rinvenuta nella necropoli dell’antica città romana. Un intervento finanziato dalla Fondazione stessa e realizzato nell’ambito della mostra ‘Amarsi’, in collaborazione con la direzione regionale dei musei dell’Umbria, diretta dal dottor Costantino D’Orazio, e con la curatela della dottoressa Silvia Casciarri, direttrice dell’area archeologica di Carsulae.

«Il progetto, promosso in sinergia con il Museo archeologico nazionale dell’Umbria, diretto dalla dottoressa Tiziana Caponi, testimonia – è stato evidenziato – la volontà della Fondazione Carit di continuare a investire in ricerca, studio e restauro, rafforzando il legame con il territorio e con le istituzioni culturali». Un ruolo importante è svolto anche dall’Associazione per lo studio del territorio, la ricerca e l’archeologia (Astra), concessionaria dello scavo di Carsulae dal 2016, sostenuta negli anni dalla Fondazione per il suo prezioso lavoro scientifico. ‘Musica e memoria – Un viaggio tra note e archeologia’ diventa così un progetto simbolo di sinergia tra arti e saperi, capace di restituire al pubblico una visione nuova e coinvolgente di Carsulae: un luogo in cui il passato dialoga con il presente attraverso le emozioni della musica e la forza della storia.

