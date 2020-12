Narni-Amelia: «Medici delle Usca, siete eccezionali»

Pubblichiamo la lettera di ringraziamenti di una famiglia del comprensorio amerino, rivolti ai professionisti dell’Unità speciale di continuità assistenziale del distretto di Narni e Amelia dell’azienda Usl Umbria 2, a cui è stata recapitata.

di C.L.

La presente per rivolgere un elogio e un ringraziamento ai dottori del servizio Usca Elena Baranello, Cecilia Diamanti e Alessandro Niresi per la professionalità e la dedizione dimostrata nel prendersi cura di mio padre A.L., positivo al covid dal 7 novembre e ospedalizzato per un mese presso il nosocomio di Terni. In particolare, il ringraziamento è dovuto oltre che per l’assoluta professionalità da loro dimostrata, anche per il sostegno, l’umanità e la disponibilità con le quali ci hanno sostenuto e assistito nelle fasi di pre-ospedalizzazione, un momento durante il quale ci si sente totalmente inermi.

Il loro supporto sia telefonico che di pronto intervento ci ha permesso di monitorare la situazione e di procedere al ricovero in tempo utile per consentire a mio padre di avere le cure mediche adeguate che gli hanno consentito, non senza difficoltà, di tornare a casa agli inizi di dicembre. Colgo l’occasione per augurare buone feste, sperando che il 2021 sia un anno migliore di quello che ci lasciamo alle spalle.

Di seguito la nota diffusa dalla Usl Umbria 2 in seguito alla bella missiva

«Nel rivolgere un sentito ringraziamento e un augurio di un nuovo anno sereno e felice ai familiari e al paziente assistito dai sanitari dell’azienda Usl Umbria 2, il direttore del distretto di Narni e Amelia, Giorgio Sensini, si associa ‘alle note di apprezzamento per il prezioso contributo di professionalità e di vicinanza alle persone affette da Covid ed ai loro familiari che ogni giorno i medici Usca seguono con cura e dedizione. Mi corre l’obbligo di condividere – scrive Sensini – queste note di riconoscimento con tutti i medici dell’équipe Usca di Narni Amelia e con le meravigliose professionalità del gruppo Covid di questo distretto. Con la speranza di un anno migliore di quello appena trascorso’. Anche il commissario straordinario dell’azienda Usl Umbria 2, Massimo De Fino, insieme alla direzione strategica esprime ‘grande apprezzamento per le parole di elogio ai professionisti del distretto di Narni e Amelia, ringrazia i familiari dell’assistito e i professionisti che con grande spirito di sacrificio e dedizione hanno garantito assistenza e cure efficaci alla popolazione nei lunghi e difficili mesi di emergenza pandemica’».