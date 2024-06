Narni: Andrea Zorzi in scena con ‘La leggenda del pallavolista volante’

Il consorzio sportivo ‘Centro Italia Volley’, dopo l’incontro a Narni con i campioni Ivan Zaytsev, Francesco Biribanti e Michele Baranowicz, organizza una nuova iniziativa al teatro ‘Manini’ di Narni. Per martedì 25 giugno, alle ore 21, è in programma lo spettacolo del famoso atleta azzurro Andrea Zorzi, ‘La leggenda del pallavolista volante’. Ogni Società affiliata Fipav avrà a disposizione degli ingressi gratuiti da distribuire ai propri tesserati ed ai propri famigliari che ne facciano richiesta.

‘La leggenda del pallavolista volante’ è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto ‘Zorro’ – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile nazionale di Julio Velasco – sale sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, dando vita alla moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti, con un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, a tratti malinconici o persino drammatici. Attraverso la biografia di un campione che ha segnato la nostra storia sportiva, riscopriamo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si può arrivare da nessuna parte.