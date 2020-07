Narni, auto si ribalta sul Rato: quattro persone a bordo

Incidente stradale fortunatamete senza gravi conseguenze ma con disagi per la viabilità, quello accaduto nel primo pomeriggio di domenica lungo la Ss 675 (raccordo Terni-Orte), nei pressi della galleria San Pellegrino in direzione Orte. Un’auto con quattro persone a bordo – sarebbero tutte di giovane età – si è ribaltata, sembra a seguito dell’impatto con un altro veicolo. I coinvolti non avrebbero comunque riportato conseguenze significative. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia e gli agenti della polizia Stradale di Terni, oltre agli operatori del 118.

Aggiornamento

Intorno alle ore 14.20 Anas ha diramato una nota: “Sulla strada statale 675 ‘Umbro Laziale’ è temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Orte a causa di un incidente a Narni, in provincia di Terni. L’incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto due veicoli causando il ribaltamento di uno di questi. Il traffico è deviato all’uscita per Narni-San Gemini con rientro ad Amelia. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’ordine e i vigili del fuoco per la rimozione dei veicoli e per consentire la riapertura della carreggiata nel più breve tempo possibile”.