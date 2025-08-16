Quasi un mese tra concerti, incontri, talk e momenti di aggregazione. Con collaborazione con due eventi molto noti, Ephebia Festival e Hb Demu: tutto pronto a Narni per la partenza de ‘Le vie della musica’ al parco ‘Donatelli’ di Narni Scalo. L’ingresso è libero.

Tra gli ospiti – spiegano gli organizzatori – più attesi di questa edizione ci sono Giorgio Poi, Post Nebbia, Mille, Della bellezza dell’amore, omaggio a Paolo Benvegnù e l’eclettica Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp. «Un mix di stili e sonorità che spazierà dal cantautorato all’indie, dal rock alla sperimentazione, in un’esperienza musicale capace di parlare a pubblici diversi. Particolare attenzione sarà dedicata alla scena emergente e agli artisti locali, protagonisti di una rassegna che vuole essere non solo intrattenimento, ma anche uno spazio di crescita, confronto e partecipazione».

Una manifestazione frutto della sinergia tra Associazione Ephebia, Degustazioni Musicali, Roba da Malti, Rolando Café e Holyfood Genuino Market e con la collaborazione di Arci Terni. «Un’unione di intenti e visioni che ha dato vita a una stagione pensata per restituire alla comunità un luogo vivo, accessibile e condiviso. Una risposta concreta alla mancanza di spazi dedicati alla promozione di quelle realtà che si battono per garantire presidi di socialità, aggregazione e cultura sul territorio provinciale». «Volevamo restituire al territorio un’occasione per incontrarsi, ascoltare buona musica e vivere la cultura in tutte le sue forme», specificano gli organizzatori.

Si partirà martedì 19 agosto con il live set deiMalalingua, proseguendo con diversi oncerti di artisti locali; Rosewood, Fringuello, Cane sulla Luna, Dinocampana, Slebo, il tutto intervallato da presentazioni di libri e in un programma in continua evoluzione. «Tutte le sere inoltre rimarrà aperto il punto ristoro aderente alla campagna #cookingforgaza gestito da Holy Food Genuino Market, Roba da Malti e Bros Ristorante che proporrà un variegato menù a km 0 e drink per il dopocena». La stagione culminerà con l’Ephebia Festival. «Le associazioni ringraziano l’amministrazione comunale di Narni per la fiducia riposta negli organizzatori e nella collaborazione alla realizzazione di questo nuovo format».