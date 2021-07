Narni, compra drone su Facebook ma perde 500 euro: un denunciato

Raggirato dopo che aveva acquistato un drone su Facebook, attraverso un annuncio pubblicato sul popolare ‘social’: per questo un 40enne narnese, che aveva pagato 500 euro senza mai ricevere l’apparecchio volante, si è rivolto ai carabinieri del comando stazione di Narni. Le indagini dell’Arma – a riportarlo è il sito terninrete – hanno consentito di identificare il truffatore: un 40enne di Napoli (D.N.R. le sue iniziali) già noto alle forze dell’ordine e recidivo. Quest’ultimo è stato denunciato a piede libero: per evitare di essere identificato, si serviva anche di terze persone – ignare dei raggiri sottostanti – per pubblicare gli annunci di vendita. Poi incassava le somme, ovviamente senza stornare nulla ai ‘collaboratori’.

Condividi questo articolo su