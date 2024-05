Narni, Corsa all’Anello: sorteggiati i binomi della gara equestre

Dopo il grande corteo storico che sabato sera invaderà le vie della città, alla Corsa all’Anello di Narni è arrivato uno dei momenti più attesi della rievocazione storica, quello della gara equestre al Campo de li Giochi. Domani 12 maggio i 9 cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria scenderanno in pista tenendo alti i propri colori di appartenenza per sfidarsi su un percorso ellissoidale. Tre i giri di campo, tre le tornate, tre gli anelli, per altrettante gare dirette.

Ecco i binomi

Prima tornata Mezule (Ernesto Johan ‘Wilmi’ Santirosi) – Fraporta (Luca Paterni); Fraporta (Luca Paterni) – Santa Maria (Marco Diafaldi); Santa Maria (Marco Diafaldi) – Mezule (Ernesto Johan ‘Wilmi’ Santirosi).

Seconda tornata Fraporta (Leonardo Piciucchi) – Santa Maria (Tommaso Suadoni); Santa Maria (Tommaso Suadoni) – Mezule (Tommaso Finestra); Mezule (Tommaso Finestra) – Fraporta (Leonardo Piciucchi).

Terza tornata Santa Maria (Marco Bisonni) – Mezule (Mattia Zannori); Mezule (Mattia Zannori) – Fraporta (Jacopo Rossi); Fraporta (Jacopo Rossi) – Santa Maria (Marco Bisonni).

La sfida

Peculiarità della sfida è lo scontro diretto che difficilmente si ritrova in altre giostre di alto livello come quella di Narni, ma fondamentali sono anche velocità, fermezza, concentrazione, destrezza, mira e grande tecnica. Ogni cavaliere, che parte dallo stallo al centro del campo, deve infatti battere sul tempo l’altro, arrivando per primo al galoppo a infilare l’anello di 10 centimetri di diametro sospeso su un braccio meccanico. Un dispositivo elettronico sgancia in tempo reale automaticamente l’anello avversario quando al terzo giro l’altro viene preso dal primo dei cavalieri che arriva sul porta-anelli. Ogni anello conquistato ha un punteggio e a vincere è il terziere che, al termine delle tornate, ha totalizzato più punti. Nella gara di maggio 2023 si è aggiudicato la vittoria il terziere Fraporta. Miglior cavaliere il rossoblù Luca Paterni.