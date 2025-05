Trionfo Fraporta all’edizione 2025 della ‘Corsa all’anello storica’ di Narni, andata in scena sabato sulla pista allestita lungo piazza dei Priori a Narni. La contesa ha coinvolto Federico Minestrini, Luca Chitarrini, Luca Morosini per Mezule, Luca Paterni, Jacopo Rossi, Leonardo Piciucchi, Raffaele Proietti, Riccardo Quintili per Fraporta e Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Francesco Matticari, Stefano Venturelli, Marco Bisonni per Santa Maria.

I terzieri si sono sfidati nell’anello dei 10 centimetri, poi 6 e 3 centimetri. Federico Minestrini (Mezule), Jacopo Matticari (Santa Maria), Leonardo Piciucchi (Fraporta), Stefano Venturelli (Santa Maria) e Luca Paterni (Fraporta) sono dovuti andare alla seconda sfida per l’anello da 3 centimetri. Poi lo spareggio per Leonardo Piciucchi e Luca Paterni di Fraporta che falliscono al primo colpo. Durante l’ultima prova a disposizione a uscire vincitore è Leonardo Piciucchi. Quest’ultimo è stato premiato dal sindaco Lorenzo Lucarelli e la presidente dell’associazione Corsa all’Anello Patrizia Nannini.