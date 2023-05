Corsa all’Anello storica Narni: trionfa Fraporta con Luca Paterni

Trionfo del terziere Fraporta nella Corsa all’Anello storica 2023 a Narni. Il successo porta la firma di Luca Paterni, capace di imporsi sulla pista allestita lungo piazza dei Priori. A premiarlo il sindaco Lorenzo Lucarelli e il presidente dell’associazione Federico Montesi.

La sfida

Dopo l’anello dei 10 centimetri, che ha visto scendere in campo tutti i cavalieri dei tre terzieri Mezule, Fraporta e Santa Maria, hanno concorso per quello da 8 centimetri Cristiano Liti (Mezule), Leonardo Piciucchi (Fraporta), Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Matticari (Santa Maria), Federico Minestrini (Mezule), Luca Paterni (Fraporta), Ernesto Wilmi Santirosi (Mezule), Tommaso Suadoni, Adalberto Rauco (Santa Maria) e Jacopo Rossi (Fraporta). Si sono poi sfidati per l’anello da 6 centimetri Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Rossi (Fraporta), Jacopo Matticari (Santa Maria), Luca Paterni (Fraporta), Ernesto Wilmi Santirosi (Mezule), Tommaso Suadoni (Santa Maria), Adalberto Rauco (Santa Maria). Infine, per l’anello più insidioso, quello da 3 centimetri, che si può centrare solo con la punta della lancia, viste le ridotte dimensioni, sono scesi in campo Tommaso Finestra (Mezule), Jacopo Rossi (Fraporta), Luca Paterni (Fraporta), Ernesto Wilmi Santirosi (Mezule), Tommaso Suadoni (Santa Maria) e Adalberto Rauco (Santa Maria):centro perfetto per Luca Paterni di Fraporta e per Ernesto Wilmi Santirosi che sono dovuti andare allo spareggio da cui è uscito vincitore il cavaliere rossoblù.