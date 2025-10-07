Grave incidente stradale nel pomeriggio di martedì, poco intorno alle ore 16.30, lungo la strada provinciale 1 a Narni, in zona Tre Ponti. Una donna al volante di un’autovettura – con lei a bordo un’altra donna – ne ha perso il controllo finendo contro un albero. Entrambe sono state soccorse dai vigili del fuoco di Terni e dagli operatori del 118, con attivazione dell’elisoccorso ‘Nibbio’. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, operano i carabinieri, supportati dalla polizia Locale di Narni. In aggiornamento