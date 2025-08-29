Narni parte integrante del programma Pnrr per la coesione sociale. Lo annuncia il Comune che ha presentato alla Conferenza di Zona presso il Digipass, l’avvio dei progetti Pnrr per oltre 4,9 milioni di euro: «Si conferma – affera l’ente – il nostro ruolo di guida e leadership politica nella costruzione di un welfare moderno, inclusivo e vicino alle persone».

«Per la prima volta – si legge nel comunicato – quattro zone sociali umbre, Narni, Terni, Spoleto e Orvieto, lavorano insieme in un’unica strategia di solidarietà e innovazione. Una scelta che non nasce dal caso – fa notare l’amministrazione – ma dà una precisa visione politica di cooperazione tra territori, capace di superare i confini amministrativi e mettere al centro i bisogni reali dei cittadini». I progetti riguardano autonomia per persone con disabilità, accoglienza per senza dimora, housing temporaneo e assistenza per anziani fragili con soluzioni di telemedicina e domotica. «Abbiamo scelto di trasformare il Pnrr in un’occasione di cambiamento vero», afferma il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli.

Non solo risorse economiche, ma un modello di welfare di comunità «che rafforza la fiducia nella politica, crea coesione e dà risposte concrete ai bisogni più urgenti. Narni – sottolinea sempre Lucarelli – non è solo capofila per obbligo amministrativo, ma perché ha la forza e la volontà di guidare un processo che unisce territori e costruisce futuro». La giornata si è chiusa con l’approvazione della nuova Carta dei Servizi territoriale, «un atto politico e sociale che garantisce trasparenza e diritti, rafforzando il patto di fiducia tra istituzioni e cittadini. Non solo gestione di fondi – conclude il primo cittadino – ma una visione politica che costruisce comunità e restituisce fiducia ai cittadini».