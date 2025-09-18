A Narni torna la ‘Notte bianca dello sport’, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione. Sabato 20 settembre, a partire dalle 20, le vie e le piazze di Narni Scalo si illumineranno di energia e passione sportiva. L’evento vede in programma dimostrazioni, tornei e attività che abbracciano decine di discipline: dal volley al calcio, dalle arti marziali al pugilato, fino a danza, atletica, ciclismo, basket, tennis, padel, equitazione e bocce.

Non mancheranno le novità 2025: una parete d’arrampicata di 6 metri, il campo da beach volley in sabbia in piazza De Sica, esibizioni di freestyle in mountain bike e parkour, oltre a una speciale sorpresa dedicata al calcio balilla in piazza Pasolini. Confermata anche l’area olistica in via Trieste con yoga e meditazione. Musica, stand gastronomici e il coinvolgimento dei commercianti locali completeranno l’atmosfera festosa, in un evento che è anche occasione di riflessione: la ‘Narni sport night’ vuole infatti ribadire il valore dello sport come diritto universale, soprattutto per i più piccoli, celebrando inclusione, libertà e speranza.