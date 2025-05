Momentum Sport e Cristian Calneggia, ex numero 17 del ranking mondiale del padel. Il rilancio del circolo ‘La Valletta’ di Narni riparte da loro: la presentazione c’è stata giovedì mattina in via Guglielmi, a Terni, dove ha sede il centro Glow.

«Abbiamo deciso di dare vita a questa nuova società – le parole di Calneggia – per far crescere il padel in Umbria, regione che ha tanto da offrire. Ripartiamo da un impianto storico come quello de La Valletta, dove il campo ha sempre parlato da sé. Ringrazio tutti coloro che ci stanno sostenendo in questa nuova avventura». Per la Fitp presente Giuditta Filipponi, la delegata provinciale: «Quando nasce qualcosa di nuovo siamo sempre contenti. È bello vedere che l’attività riprende vita, e sapere che il circolo intende affiliarsi alla Federazione lo rende ancora più importante. Diventereste l’87° circolo affiliato in Umbria, un segno di quanto il padel stia crescendo anche in una regione piccola, spesso sottovalutata, ma ricca di numeri e passione».

In loco anche l’assessore allo sport del Comune di Narni, Alessia Quondam: «Siamo orgogliosi che un impianto così storico possa tornare a essere un punto di riferimento, magari per nuovi talenti. Il padel è in forte ascesa e la presenza di professionisti come Calneggia può rappresentare una grande opportunità per i giovani sportivi del territorio». Infine Fabio Moscatelli, esponente della giunta regionale del Coni: «In Umbria ci sono oltre 100.000 persone affiliate a federazioni sportive, di cui circa 7.000 nel padel, una disciplina che sei anni fa era una scommessa. Oggi è una realtà strutturata, con tecnici e dirigenti che lavorano a livello giovanile e che rappresentano un’eccellenza nazionale. Il rilancio de ‘La Valletta’ ha un grande valore non solo sportivo, ma anche culturale e sociale. È un impianto dove sono cresciute intere generazioni e che ora può tornare a essere centrale nella vita del territorio».